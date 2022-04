Cannes 2022 : la star de la série "Squid Game" Lee Jung-Jae présentera son premier film sur la Croisette

Il n’y aura pas de films Netflix à Cannes, cette année encore. Mais un visage bien connu des abonnés de la plateforme animera la Croisette. L’acteur sud-coréen Lee Jung-Jae, le héros de la série Squid Game, y dévoilera Hunt, son premier long-métrage derrière la caméra, présenté en séance de minuit. Dans ce thriller, dont l’intrigue se déroule dans les années 1980, il s’est également donné l’un des premiers rôles.

Le pitch ? "Après l’assassinat du président Park par la CIA coréenne, l’armée prend à nouveau le pouvoir. La Corée du Nord y voit l’opportunité d’une future invasion, et y envoie un de ses espions. Park Pyeong-Ho et Kim Jung-Do, deux hauts responsables de la sécurité sud-coréenne, sont missionnés pour traquer l’infiltré. S’engage alors une terrible course contre la montre."