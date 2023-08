Selena Gomez : nouveau single, série qui cartonne… la rentrée lui appartient

Selena Gomez publie une série de photos, pour la plupart des polaroïds, prises en coulisses du tournage du clip qui devrait arriver dans la foulée. La pochette du single a été largement relayée sur Internet. Presque autant qu’une photo d’elle en chandail autour des épaules, devenue un mème instantané quelques jours plus tôt. Sous son post, les commentaires extatiques se comptent par dizaines de milliers.

Car la jeune femme de 31 ans s’est faite plutôt discrète ces derniers temps sur le plan musical. Depuis la sortie de "Rare", son troisième album, en 2020, la native du Texas a privilégié les collaborations ponctuelles - des reines de la K-pop Blackpink ("Ice Cream") au DJ superstar français DJ Snake ("Selfish Love"), en passant par les Britanniques Coldplay ("Let Somebody Go") – ou les projets bien spéciaux comme un EP entièrement en espagnol ("Revelacion") ou la chanson "My Mind & Me", écrite pour accompagner le documentaire AppleTv+ du même nom dans lequel elle évoquait sans détour sa dépression et sa bipolarité.