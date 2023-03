Semaine de la presse et des médias à l'école : dans les coulisses de TF1

Comment les journalistes travaillent-ils à l'autre bout du monde ou sur un terrain de guerre ? Comment se fabrique un journal télévisé ?... Pour répondre à ces interrogations, et à de nombreuses autres, la Direction de l'Information du Groupe et la Fondation TF1, en partenariat avec le CLEMI, participent à la 34e édition de la "Semaine de la presse et des médias dans l'école" de lundi à jeudi.

Pour acquérir le goût de l'actualité, découvrir les coulisses de la rédaction, apprendre à vérifier les sources et l’information, nous organisons une cinquantaine de "face à face" en visioconférence, entre des professionnels de nos rédactions et des collégiens et lycéens, avec une journée spéciale le jeudi 30 mars.