Sensuel, mystique et hybride : Benjamin Millepied réinvente l’opéra "Carmen" au cinéma

Vous dites avoir réalisé ce film comme vous créez un ballet. Techniquement, la caméra danse autant que vos acteurs, toujours en mouvement. Comment est-ce qu’on prépare un tel tournage ?

J'avais toujours mon téléphone quand je chorégraphiais les scènes de danse en studio. J’essayais des plans de caméra à ce moment-là. J’ai chorégraphié la caméra en même temps pour chercher le point de vue le plus intéressant, celui qui allait crédibiliser la danse de Melissa Barrera. Elle danse merveilleusement bien même si ce n’est pas son métier. J'avais déjà cette expérience avec Black Swan. Je savais que la caméra pouvait donner cette fluidité et cette crédibilité à quelqu'un qui n'est pas forcément un danseur professionnel. J'ai toujours imaginé les scènes avec un certain parti pris, que la caméra soit immobile ou en mouvement, tout en laissant une grande liberté aux acteurs.

Est-ce que vous êtes allé grappiller des conseils auprès de Natalie Portman ou Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan ?

Non, non ! J'ai passé beaucoup de temps à analyser des films et je me suis jeté dans l'expérience. Je pense que c'est important d'observer vraiment tout ce qui peut se passer de magique, de prendre tout ce qu'il y a à prendre et de savoir se retourner très vite quand on fait des erreurs. Sur un tournage, il faut être très pragmatique. Ça ne se passe jamais exactement comme on l’imaginait, il faut savoir être inventif. C’est là où je me sens le mieux, quand les options sont très restreintes et qu’il faut être très créatif.

Dans le New York Times, Melissa Barrera raconte que vous lui disiez : "Fais-moi confiance : tout passe par le langage du corps et des yeux". Vous avez choisi des acteurs qui n’ont pas besoin de mots pour transmettre une émotion. C’est ce qui vous a séduit chez Melissa Barrera, Paul Mescal, et Rossy de Palma ?

Oui parce qu’on avait aussi un scénario court. Avant tout, il fallait qu’ils vivent ces personnages au plus profond d’eux-mêmes, qu’ils les expriment de manière subtile. Paul avait déjà montré dans la série Normal People qu’il était très expressif avec très peu de mots. Je savais qu’il avait la capacité d'incarner un soldat. Je ne voulais pas de quelqu’un qui se mette à danser de manière trop fluide et pas réaliste. Il a un rapport physique à son métier, ça me suffisait pour le faire danser.