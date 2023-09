"Sentinelle" : Jonathan Cohen, toujours plus roi de l’absurde en flic-chanteur sur Prime Video

On s’est surpris à rire très fort d’entrée, tant Jonathan Cohen excelle dans ce rôle écrit pour lui par les réalisateurs Hugo Benamozig et David Caviglioli après leur collaboration sur Terrible jungle. "Dès les premières pages, j’ai retrouvé le charme et l’humour qui leur sont propres. Je leur ai proposé de jouer mais aussi de le coproduire afin de pouvoir reprendre le texte. Ça a été une année de travail intensif", détaille Jonathan Cohen dans Première. Il est l’atout majeur de cette rocambolesque histoire de kidnapping sur fond d’élection où tout ne fonctionne pas. Mais où son casting régale. Rien que pour voir Ramzy Bedia en ventriloque coiffé d’une perruque blonde, Sentinelle vaut le détour.