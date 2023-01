Qui est Bella Ramsey, la jeune actrice qui crève l'écran (et les zombies) dans "The Last of Us" ?

Un avis que les fans, habitués à la blonde Ashley Johnson dans le jeu vidéo, n’ont pas franchement partagé au départ. En février, lorsque le casting est annoncé, Bella Ramsey fait un tour sur les réseaux et découvre le flot de haine à son encontre. "C’était la première fois que je lisais quelque chose de négatif sur moi", raconte-t-elle. Accro, elle dévore tous les commentaires. "Parfois c’était très drôle. Et puis au bout de dix minutes, je posais mon téléphone et je me disais que ce n’était peut-être pas une bonne idée".

Pour incarner Joel, le contrebandier qui prend Ellie sous son aile, après avoir perdu sa fille vingt ans plus tôt, l’équipe de la série a fait appel à Pedro Pascal, après avoir essuyé les refus de Matthew McConaughey et Maershala Ali. Hasard du destin, la star américano-chilienne de The Mandalorian avait fait une apparition dans Game of Thrones, dans le rôle d’Oberyn Martell. Mais c’était durant la saison 4, avant l’arrivée de sa future partenaire dans The Last of Us.