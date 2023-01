"Abbott Elementary" : l’Amérique rit des failles de son école, et nous avec

Le basketteur LeBron James dit d’elle dans Time qu’elle "utilise la comédie pour mettre en lumière les grands problèmes de l’éducation publique d’une manière très authentique et à laquelle on peut s’identifier, pas pour critiquer mais pour donner l’espoir que l’on peut mieux faire. Mieux soutenir nos enseignants, mieux entourer nos élèves et leurs familles, et délivrer une éducation que tous méritent". Citée comme l’une des 100 personnes les plus influentes de 2022 par le magazine, Quinta Brunson ne cesse de rendre hommage au corps enseignant qui "mérite d’être payé plus". Elle a fait en sorte qu’une partie de l’argent destiné à la promotion de la série soit redistribué pour permettre aux écoles d’acheter du matériel.