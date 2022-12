"Harry et Meghan" sur Netflix : ont-ils gardé le pire pour les trois derniers épisodes ?

"C’est honteux et lâche. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux que feu la reine ne soit plus là pour le voir", confie une source au Daily Mail. "Ils sont même venus marquer le jubilé de Sa Majesté tout en étant de connivence avec les réalisateurs du documentaire, sans lui dire ce qu'ils faisaient", déplore la même source. Comme ils l'expliquent en préambule de leur série sur Netflix, les parents d'Archie et Lilibet avaient commencé à se filmer et à donner des interviews dès mars 2020, et jusqu'en août de cette année, soit quelques semaines seulement avant la mort de la reine.