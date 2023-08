"Invictus Games : les médailles de la résilience" : la thérapie de groupe du prince Harry sur Netflix

"Mais quand ça a ressurgi, je ne tenais plus en place. Je me demandais ce qui se passait. Mes émotions étaient décuplées alors qu’avant, je ne ressentais rien. Le plus dur, c’est que personne autour de moi ne pouvait vraiment m’aider, insiste-t-il. Je n’avais aucune structure de soutien, de réseau, d’experts pour m’aider à identifier ce qui m’arrivait". Une nouvelle pique envoyée à l’institution royale, comme dans son autobiographie. "Malheureusement, comme beaucoup, on envisage de suivre une thérapie quand on est allongé au sol en position fœtale, regrettant sans doute de ne pas avoir réglé le problème plus tôt. C’est ce que je veux vraiment changer", poursuit-il.