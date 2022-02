Un tournage, une lune de miel et un secret : la suite de "Downton Abbey" s’installe en France

La chic famille d’aristocrates anglais la plus célèbre d’Angleterre découvre dans le même temps que la matriarche du clan, irrésistible Violet, a hérité d’une villa dans le sud de la France. L’endroit idéal pour s’échapper de la folie du tournage à Downton, mené par les nouveaux venus au casting Hugh Dancy (Hannibal) et Dominic West (futur prince Charles de The Crown) – dont les noms de fiction n’ont pas été annoncés. Si Lady Mary reste sur place pour s’assurer que tout soit contrôle, le reste des troupes s’envole pour la Côte d’Azur où les attendent les acteurs français Nathalie Baye et Jonathan Zaccai.