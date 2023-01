"En place" sur Netflix : la candidate écolo jouée par Marina Foïs est-elle une copie carbone de Sandrine Rousseau ?

Si Jean-Pascal Zadi a choisi de confronter son personnage à une adversaire écolo, c’est autant par conviction que pour déjouer les attentes des spectateurs. "Je ne voulais pas d’un duel entre le candidat renoi et l’extrême-droite", souligne-t-il. "Ça aurait été trop simple, trop manichéen. Je voulais au contraire que chacun incarne des causes qui pouvaient finir par converger. Et que pour Stéphane, ce ne soit pas trop facile. Et puis l'extrême-droite, ce n'est pas vraiment une cause, non ?".

Sandrine Rousseau va-t-elle apprécier le résultat ? "Je ne sais pas, mais j’espère", sourit Jean-Pascal Zadi. Anecdote amusante : si les cheveux courts de Marina Foïs font penser à la responsable écolo, c’est un hasard heureux puisqu’il s’agit de la coupe qu’elle portait sur le film As Bestas, dont elle venait de terminer le tournage quelques semaines plus tôt. La plus grande différence entre l’originale et son modèle ? Sans doute que la première n’a pas encore été candidate à la présidentielle...