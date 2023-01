De "The White Lotus" à "Shotgun Wedding" : Jennifer Coolidge, la revanche d’une blonde à Hollywood

Cette renaissance, elle la doit à son talent bien sûr mais aussi à celui de son ami Mike White. C’est pour elle qu’il écrit le personnage de Tanya McQuoid dans The White Lotus, série acerbe qui suit le séjour de richissimes vacanciers dans un hôtel de luxe. Jennifer Coolidge prend toute la lumière dans les deux saisons jusqu’à présent diffusées et braque à nouveau les projecteurs sur elle. En septembre dernier, elle remporte son premier Emmy Award. En janvier, elle décroche son premier Golden Globe et glane un second Critics Choice Award. Ses pairs l’embrassent, la critique l’encense et les réseaux sociaux font d’elle leur nouvelle égérie.