"Friends" : l'acteur Matthew Perry enterré dans la plus stricte intimité à Los Angeles

Âgé de 54 ans, celui qui incarnait le désopilant Chandler Bing dans Friends, a été retrouvé inconscient samedi 28 octobre par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Les causes de sa mort ne sont toujours pas connues. Matthew Perry luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l'alcool. Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur et aucun indice ne laisse présager qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel. Sa mort inattendue a suscité une pluie d'hommages, allant de grandes figures de Hollywood au Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Véritable phénomène culturel, Friends a marqué plus d'une génération de téléspectateurs. Elle raconte les péripéties d'une bande de joyeux copains - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler - à New York, émaillées de relations amoureuses.