"Grey's Anatomy" : Ellen Pompeo fait ses adieux aux fans

Triste nouvelle pour les fans de Grey's Anatomy. Après 19 saisons passées dans la peau de Meredith Grey, Ellen Pompeo a annoncé, dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 novembre, qu'elle quittait la célèbre série médicale créée par Shonda Rhimes. "Je suis éternellement reconnaissante et honorée par l'amour et le soutien que vous m'avez tous témoigné pendant dix-neuf saisons. Rien de tout cela n'aurait été possible sans les meilleurs fans du monde. Vous avez tous rendu la balade si amusante et iconique", a-t-elle expliqué sur son compte Instagram.