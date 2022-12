"Harry et Meghan" sur Netflix : ont-ils menti au sujet de leur premier rendez-vous ?

Depuis, plusieurs biographies des Sussex sont entrées dans les détails de leur première rendez-vous, en juillet 2016, au Club Soho, un établissement privé situé au 76 Dean Street de la capitale anglaise. Dans Harry and Meghan: Life, Loss, and Love, le livre de la journaliste Katie Nicholls, on apprend que les tourtereaux ont partagé une bouteille de rosé. Mais aussi le nom de cette fameuse "amie commune" qui ne serait autre que Violet von Westenholz, la fille d’un champion de ski ami du Prince Charles, qui travaillait à l’époque pour Ralph Lauren et aurait accompagné Meghan cet été-là à Wimbledon.

Surprise, à la découverte de l’épisode 1 du documentaire ce jeudi. "Avec Meghan, on s’est rencontrés sur Instagram", annonce fièrement Harry depuis le canapé de sa villa en Californie. "Je scrollais sur mon fil et une amie avait partagé cette vidéo Snapchat de cette fille avec les oreilles de chien", ajoute-t-il, Meghan à ses côtés. "C’est la première chose qu’il a vu de moi", confirme la jeune femme alors qu’apparaît à l’écran une capture de l’image en question. Harry et Meghan auraient-ils en réalité "matché" à la manière de deux influenceurs du dimanche ?