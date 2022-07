"Les premiers épisodes me plaisent beaucoup" : Audrey Fleurot tourne déjà la saison 3 de "HPI"

Alors forcément, de tels chiffres ne pouvaient que contribuer au retour de l’enquêtrice la plus pop du PAF. Diffusée dans plus de 90 pays, HPI suit une femme de ménage au haut potentiel intellectuel que la police embauche comme consultante. Un personnage incarné avec humour par une Audrey Fleurot décapante, désireuse d’aller encore plus loin pour la saison 3. "L’idée, c’est toujours de monter les curseurs, de renouveler la forme. On veut toujours que la nouvelle saison soit mieux que celle d’avant. On se met une grosse pression. Les deux premiers épisodes me plaisent beaucoup, je ne peux pas vraiment vous en dire plus", nous a-t-elle confié lors de la promotion de la série Les Combattantes, cette semaine.