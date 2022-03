La vraie arnaqueuse de la série "Inventing Anna" extradée vers l’Allemagne

Condamnée en 2019 à une peine de 4 à 12 ans à New York, la jeune femme de nationalité allemande, née russe près de Moscou, avait été libérée de prison en février 2021 pour bonne conduite. En mars 2021, elle avait été de nouveau arrêtée pour dépassement de la durée de son visa et réincarcérée dans un centre de la police migratoire (ICE) où, d'après un mail d'un porte-parole lundi soir à l'AFP, "elle reste détenue dans l'attente de la suspension" de cette détention, sans plus de précisions. Après plusieurs recours administratifs depuis un an, notamment pour réclamer un rappel de vaccination contre le Covid-19, elle avait fait appel pour rester aux États-Unis, selon le NY Post.