"La Fabuleuse Mme Maisel" : la série avec la femme au foyer la plus drôle d'Amérique enfin de retour

Après deux d’absence, La Fabuleuse Mme Maisel revient enfin ce vendredi 18 février pour une quatrième saison qui se veut moins pétillante et plus engagée. Midge entre de plein fouet dans les années 60 qui s’annoncent pleines de changements pour elle et la société qui l’entoure. Ses mots se font plus percutants encore dès le monologue d'ouverture dont on ne vous dira rien pour conserver la surprise intacte.

Les fans de Gilmore Girls retrouveront Kelly Bishop et Milo Ventimiglia pour des apparitions très attendues. À la veille du lancement de la quatrième saison, Amazon a annoncé la mise en production d’une cinquième et dernière. Une nouvelle douce-amer, car il s’agira donc de l'ultime passage derrière le micro de Midge. En espérant la voir quitter la scène sur un dernier coup d’éclat.