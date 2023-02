"Liaison" : Vincent Cassel et Eva Green, amants maudits face au cyberterrorisme sur AppleTV+

Créé par la scénariste française Virginie Brac (Engrenages) et réalisée par Stephen Hopkins (24 Heures Chrono), Liaison mêle thriller politique, corruption des élites, romance inachevée et soif de pouvoir. Sa plus grande force est d’avoir inscrit son intrigue - maligne et très actuelle - dans un monde post-Brexit où les cartes ont été redistribuées. Pour le meilleur mais surtout pour le pire. La tension naît dans l’attente des cyberattaques, chaque fois plus impressionnante à l'écran. Mais redescend face à un casting pas toujours convaincant. Ce n’est pas le cas du duo principal, arme majeure de la série. D’un charisme fou, Eva Green et Vincent Cassel emportent absolument tout. Et d’un seul regard, peuvent vous convaincre de regarder l’épisode suivant.