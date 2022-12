"Emily in Paris", une working girl en pleine de crise de choix dans une savoureuse saison 3

Ces dix nouveaux épisodes de Emily in Paris ont tout d’une bonne coupe de Champère, le champagne dont l’Américaine créée les campagnes de publicité. Frais, pétillant et acide quand il le faut. "C’est beaucoup plus riche et coloré en termes de lieux, de trames. C’est mieux ficelé", insiste Lucas Bravo (Gabriel) qu’on regrette de ne pas voir plus à l’écran dès le début. Car de Montmartre à la Provence, cette saison 3, plus que les autres, fait la part belle à ses héroïnes déterminées, femmes d’affaires à succès. De la galerie d’art de Camille à la carrière artistique de Mindy, elles s'affirment comme le moteur de leur propre vie professionnelle. Comme si Tess McGill du film culte Working Girl leur avait laissé les clés.