"Dahmer" : les enfants qui maltraitent des animaux sont-ils des serial killer en puissance ?

L’étude de Laurent Bègue confirme ce que ses collègues anglo-saxons avaient déjà montré, à savoir qu'un certain nombre de fragilités psychologiques sont constatées chez les auteurs d'actes de cruauté. "Ils sont en moyenne plus touchés par des tendances anxieuses et dépressives, sont moins socialisés et attachés à leurs parents, à leurs amis, au monde scolaire, et se montrent également enclins à d'autres déviances type harcèlement ou ébriété ", estime-t-il.

Le Français est en revanche le premier à établir un lien avec le spécisme, cette vision du monde postulant la supériorité de l'homme sur les autres espèces. À la question "la vie d'un être humain a-t-elle plus de valeur que celle d'un animal ?", les réponses des adolescents font ressortir un niveau d'adhésion plus important chez les auteurs d'actes de cruauté.