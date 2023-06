"Emily in Paris" frappée par la grève des scénaristes à Hollywood : le conflit se délocalise en France

Variety souligne que la grève actuelle a des ramifications jusqu'en France puisque les plateformes de streaming multiplient les tournages dans l’Hexagone depuis quelques années. Emily in Paris est un bon exemple puisqu’après avoir filmé les séquences en intérieur aux États-Unis pour la saison 1, la production a pris ses quartiers pour les saisons 2 et 3 dans les confortables studios de la région parisienne comme la Cité du Cinéma à Saint-Denis.

Ce n’est pas la seule série américaine "made in France" impactée puisque les créateurs de La Fabuleuse Madame Maisel viennent de reporter le tournage d'Étoile, une série sur les coulisses de la danse pour Prime Vidéo, avec notamment les actrices Camille Cottin et Lou de Laâge. D'autres équipes comme celle du spin-off de The Walking Dead avec Norman Reedus ont eu plus de chance, les scénarios étant prêts à être tournés avant que la grève commence.