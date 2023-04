La vengeance ou le divan ? "Acharnés", la minisérie Netflix qui défoule

La poursuite terminée, le spectateur découvre Amy Lau (Ali Wong), la femme d’affaires à l’origine de tout ça. À moins que ce soit l’inverse ? Le débat, à lui seul, justifie la découverte de cette petite merveille conçue par Lee Sung-Jin, réalisateur et scénariste américain d’origine sud-coréenne, et produite par A24, le studio alternatif ayant donné naissance à Everything Everywhere All At Once, le film qui a mis une claque à la dernière cérémonie des Oscars. Mais restons concentrés sur Danny et Amy.

Sur le papier, tout sépare ces deux-là. Lui, c’est un loser de première classe. Ses parents rentrés en Corée après avoir été contraints de revendre leur motel, il survit en effectuant de menus travaux pendant que son jeune frère David bulle dans leur petit appartement, persuadé que l’avenir est dans le bitcoin. Elle, c’est tout le contraire. Maman entrepreneuse, mariée au fils sans talent d’un célèbre artiste japonais, elle est sur le point de faire fortune en vendant son business de déco florale.