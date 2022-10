"Notre-Dame, la part du feu", que vaut la nouvelle série de Netflix ?

À l'image de Notre-Dame en train de brûler, tous les personnages vont devoir combattre leur feu intérieur pour espérer se reconstruire. Mais ils ne pourront pas le faire sans entraide. "En voyant l’impact émotionnel qu’a provoqué cet incendie, chez les croyants et les non-croyants, j’ai compris que Notre-Dame était un symbole qui nous rassemble : c’est le symbole de ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos âmes, et c’est aussi le symbole de notre société qui a tendance à se fracturer et qui est aujourd’hui en danger", explique Hervé Hadman (Pigalle, la nuit), le réalisateur et créateur de la fiction qui ne s'est pas lancé dans une démarche documentaire, même s'il s'est appuyé sur le livre La nuit de Notre-Dame, écrit par la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris et Romain Gubert.