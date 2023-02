"Berlin" : la série dérivée de "La Casa de Papel" viendra braquer Paris en décembre sur Netflix

Tué à la fin de la saison 2 de La Casa de Papel, Berlin n’a jamais quitté la série. C’est sous forme de flashbacks qu’il est apparu dans les saisons suivantes. Comme si le public ne pouvait pas se passer d’un des personnages les plus odieux du programme venu d’Espagne. "Dans la fiction, on peut se défaire des résistances de la vie normale et Berlin est un personnage qui accepte tout : le meilleur, le pire, l'indéfendable, la plus sombre des misères, les moments les plus tendres. C'est un cadeau, c'est un tutti-frutti spirituel et moral qui permet à chacun de jouer d'une manière que la vie ne permet habituellement pas. Tout ça est très attrayant", nous avait expliqué Pedro Alonso au Festival de télévision de Monte-Carlo en 2019.