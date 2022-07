"Stranger Things" : Noah Schnapp confirme que Will est gay et amoureux de Mike

"Quand tu es différent, parfois tu as l'impression d'être une erreur. Mais tu lui donnes l'impression qu'elle n'est pas du tout une erreur. Tu lui fais justement comprendre qu'elle est meilleure parce qu'elle est différente et cela lui donne le courage de se battre", explique-t-il avant de se tourner vers la fenêtre en larmes. Si Mike ne se rend compte de rien, Jonathan, le grand-frère de Will, comprend ce qui se passe. Et nous aussi...

"De toute évidence, il y avait des indices dans la saison 1 : ça a toujours été là (…) Maintenant qu’il est plus âgé, ils ont rendu ça plus vrai et plus évident. Maintenant c’est clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike. Mais auparavant, c’était un arc assez lent", a admis le comédien de 17 ans.