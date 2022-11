Imelda Staunton, nouvelle Elizabeth II de "The Crown" : "Ça ne sert à rien de faire une imitation"

Cette saison 5 ne semble être qu'une histoire de connexion, de déconnexion et de reconnexion, que ce soit entre la reine et le peuple britannique, entre Mohamed Al-Fayed et la famille royale, entre les princes et leurs épouses…

Lesley Manville : Oui, vous visez juste. C’est l’histoire d’une famille, donc vous les verrez toujours se connecter et se déconnecter - pour reprendre vos mots -, bien s’entendre et ne pas s’entendre du tout. On voit d'ailleurs Margaret se reconnecter avec Elizabeth dans ces nouveaux épisodes. Ç'a toujours été comme ça avec The Crown, c’est ce qui la rend si fascinante. Ce n’est pas un documentaire. Vous voyez ce qui se passe en privé, ce que vous ne pouvez pas voir de la famille royale dans la vraie vie. Mais évidemment c’est une série, donc il y a de nombreux sous-textes à étudier.

La décennie 1990 est l'une des plus difficiles pour les Windsor. Le premier épisode évoque un sondage du Sunday Times appelant à l’abdication de la reine. Dans quel état d’esprit se trouve Elizabeth II à cette époque ?

Imelda Staunton : C'est la première fois dans cette saison 5 que vous voyez une réaction du public un peu ambiguë face à la reine. Au début de la série, on assiste en quelque sorte à son invention et tout le monde adore la famille royale. Dans les saisons 3 et 4, elle continue à travailler et est très respectée. Là, nous arrivons à un moment où tout ça est remis en question. Le sondage du Sunday Times a vraiment été publié. Le spectateur observe comment Elizabeth II, la famille royale et l’institution y font face. Nous savons ce qui se passe par la suite mais c’est très intéressant de découvrir son parcours pour retrouver une stabilité. Peter Morgan a imaginé ce qu’elle ressentait.