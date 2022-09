"The Crown" saison 6 : William, Harry et Diana plus vrais que nature

La ressemblance est troublante. Alors que le monde entier scrute les moindres faits et gestes de la famille royale depuis la mort d'Elizabeth II, Netflix poursuit le tournage de la sixième et dernière saison de The Crown. Le Daily Mail a dévoilé de nouvelles photos du tournage qui se tient actuellement à Palma, sur l'île espagnole de Majorque.

On peut y voir la comédienne Elizabeth Debicki, qui incarne Diana, vêtue d'une robe rouge et de lunettes de soleil noires faire du bateau aux côtés de Rufus Kampa, 16 ans, qui s'est glissé quant à lui dans la peau du prince William. Un jeune comédien à la chevelure rousse – qui joue probablement le prince Harry –a également été aperçu sur le tournage. Des comédiens plus vrais que nature...