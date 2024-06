Le célèbre justicier masqué est incarné par Jean Dujardin dans une série française attendue à la rentrée sur Paramount+. Une relecture du personnage qui semble avoir été taillée sur mesure pour sa vedette. Audrey Dana, André Dussollier ou encore Eric Elmosnino figurent également au générique.

Il a été interprété par Douglas Fairbanks, Guy Williams ou encore Antonio Banderas. Zorro s’apprête à faire son retour sous les traits de jean Dujardin dans une nouvelle série qui sera diffusée à partir de la rentrée prochaine sur la plateforme Paramount+ qui vient de dévoiler une première bande-annonce plutôt prometteuse.

Nous sommes en 1821 et Don Diego de la Vega devient maire de la ville de Los Angeles, sous la coupe de Don Emmanuel (Eric Elmosnino), un homme d’affaires local. Au nom de l’intérêt général, il va devoir ressortir le costume qu’il a remisé 20 ans auparavant, mettant en péril son mariage avec Gabriella (Audrey Dana), qui ignore tout de son secret…

Créé en 1919 par Johnston McCulley, le personnage de Zorro est tombé dans le domaine public en 2013. Réalisée par Émilie Noblet et Jean-Baptiste Saurel, cette nouvelle version a été imaginée par les scénaristes Benjamin Charbit et Noé Debré et semble avoir été taillée sur mesure pour la star de The Artist, entre esprit chevaleresque et autodérision.

Le casting de ce Zorro new look qui a été tourné en Espagne est complété par Salvator Ficarra dans le rôle de Bernardo, le fidèle serviteur du héros, Grégory Gadebois dans celui de l'impayable Sergent Garcia ou encore André Dussollier dans celui de Don Alejandro de la Vega, le père de Don Diego. Les huit épisodes de la série seront disponibles sur Paramount+ à partir du 6 septembre, avant une diffusion en fin d’année sur France 2.