"Scoop" : Netflix rejoue l’interview qui a précipité la chute du prince Andrew, et c’est fascinant

Disponible sur la plateforme, ce film aux airs de thriller raconte les coulisses de l’entretien surréaliste donné par le duc d’York à la BBC en 2019. Venu se défendre de tout lien avec l’affaire Epstein, le prince Andrew a totalement manqué cet exercice médiatique périlleux qui a fini par lui coûter son rôle officiel chez les Windsor. Incarner par un troublant Rufus Sewell, le fils préféré d’Elizabeth II ne sort pas grandi de cette fiction qui doit faire grincer quelques dents au palais…

"Une heure de télévision peut tout changer". Sam McAlister sait de quoi elle parle. Journaliste au sein de l’émission "Newsnight" sur la BBC, elle a sans le vouloir été à l’initiative d’un des scandales les plus retentissants qu’ait connus la famille royale britannique ces dernières années. C’est grâce à elle que le prince Andrew a livré sa vérité en pleine affaire Epstein devant les caméras de la BBC le 16 novembre 2019. Quatre jours plus tard, le fils cadet d’Elizabeth II annonçait "mettre un terme à ses engagements publics". Le début de la fin pour l’enfant chéri de la reine d’Angleterre, qui ne s’en est jamais relevé.

Dans "Scoop", l'actrice Billie Piper (à gauche) incarne la journaliste Sam McAlister, celle qui a obtenu l'interview désastreuse du prince Andrew en 2019. - Netflix

Si l’épisode a échappé aux brillants esprits derrière The Crown, désireux d’arrêter leur vision romancée des Windsor au début des années 2000, deux audacieux producteurs ont fait le pari de raconter comment le duc d’York en était venu à accepter cet entretien dévastateur. Hilary Salmon et Radford Neville ont été les premiers à décrocher les droits de l'ouvrage dans lequel Sam McAlister révèle les coulisses des interviews les plus tonitruantes qu'elle a réussi à obtenir pour la BBC. Le livre Scoops est devenu Scoop, fascinant film entre l’enquête et le thriller dont le héros n’est au final pas celui qu’on attendait.

Un trio de femmes face à un homme-enfant

Car Scoop fait de la journaliste Sam McAlister, qui a établi le premier contact avec le palais, le moteur d’un récit où les femmes mènent la danse. Ses collègues disent d’elle qu’elle "est trop Daily Mail" ? Qu’importe. Cette mère célibataire hyperactive trace sa route et préfère laisser parler pour elle sa sonnerie de téléphone, "Don’t Rain On My Parade" de Barbara Streisand 5"Ne gâchez pas mon plaisir"°.

Le nôtre est total face à l’interprétation de Billie Piper, au sommet d’un trio féminin plus déterminé que jamais. Impeccable secrétaire privée du prince Andrew, Keeley Hawes cherche maladroitement à protéger les intérêts de son patron. Gillian Anderson se montre redoutable dans le costume de la journaliste Emily Maitlis, celle qui a passé le duc d’York sur le grill pendant plus d’une heure à propos de ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, mort en cellule deux semaines plus tôt.

Rufus Sewell incarne le prince Andrew dans le film "Scoop" sur Netflix. - Netflix

Le prince Andrew, qui trouve en Rufus Sewell – parfait ! - un troublant double de fiction, est lui réduit au statut étrange d’homme-enfant. Il collectionne encore les peluches, continue à appeler sa mère "maman" lorsqu’il parle d’elle à d’autres. Il intrigue autant qu’il révulse, loin de la dignité royale en somme.

À la façon d’un inéluctable compte à rebours, la tension monte progressivement jusqu’à une reconstitution raccourcie mais percutante des séquences les plus commentées de l’entretien, dont sa drôle d’explication sur son incapacité à transpirer. Accusé d’avoir abusé à trois reprises de l’Américaine Virginia Giuffre alors qu’elle n’avait que 17 ans, le duc d’York a démenti sur la BBC l’avoir même rencontrée et a affirmé que la célèbre photo le montrant bras dessus bras dessous avec elle était fausse. Le tout sans jamais éprouver de compassion envers les victimes de ce vaste trafic sexuel.

Une série également en préparation

En s’intéressant à ce qui se joue hors caméra, Scoop met en lumière le difficile équilibre du travail journalistique. Il dresse surtout le portrait d’un homme qui, habitué à la toute puissance, n’a pas su anticiper les conséquences désastreuses d'une prise de parole peu assurée. Depuis privé de ses fonctions royales et de ses titres, le prince déchu vit dans l’ombre de son frère Charles III devenu roi. Son histoire, elle, passionne toujours plus les Britanniques.

À peine sorti, Scoop s’est hissé en tête des programmes les plus vus sur Netflix au Royaume-Uni ce week-end. L’interview ratée a inspiré un deuxième projet et sera prochainement évoquée dans une série cette fois, A Very Royal Scandal, avec Martin Sheen et Ruth Wilson dans les rôles du prince Andrew et d’Emily Maitlis. Une nouvelle épine dans le pied de Buckingham, davantage préoccupé par la santé du souverain et de Kate Middleton, qui luttent tous les deux contre un cancer.

>> Scoop avec Billie Piper, Keeley Hawes, Gillian Anderson et Rufus Sewell - disponible sur Netflix