"Bridgerton" donne rendez-vous au printemps 2024 pour une saison 3 qui fera durer le plaisir

Alors que ses fans l’attendaient pour la fin de l’année, le phénomène de Netflix restera au chaud encore un peu. L’histoire d’amour entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington ne débutera pas avant le mois de mai. Mieux encore, cette nouvelle salve d’épisodes sera diffusée en deux temps à la manière de "The Crown".

L’attente aura été bien longue. Voilà des mois que La Chronique des Bridgerton a dévoilé les premières photos d’une saison 3 qui fait languir les accros à la série adaptée de l’œuvre de Julia Quinn. Mais depuis, plus rien. Alors au moment d’annoncer la date du retour de son phénomène romantique, Netflix ne pouvait que s’amuser de la patience mise à rudes épreuves de ses abonnés. "Où est-elle ?", "Pourquoi ce retard ?", s’interrogent les personnages dans une vidéo donnant enfin rendez-vous. Mais évidemment pas tout de suite.

Huit épisodes inédits

"Chers lecteurs, vous pensiez que j’avais été contrainte au silence. Mais vous aviez tort", prévient Lady Whistledown à qui la mythique Julie Andrews prête sa voix dans la version originale. C’est au printemps que La Chronique des Bridgerton recommencera à ébruiter ses scandales avec une arrivée en deux temps sur Netflix. Les quatre premiers épisodes de la saison 3 seront disponible le 16 mai, les quatre suivants un mois plus tard le 13 juin. Un choix inattendu mais pas inédit pour la plateforme qui a aussi divisé la saison 6 de son autre joyau anglais, The Crown.

En toute fin de saison 2, Penelope Featherington était sur son nuage après avoir dansé avec Colin Bridgerton qu’elle aime depuis toujours. Pour, quelques instants plus tard, l’entendre dire à ses amis que jamais, il ne la courtisera. Les épisodes à venir seront dédiés à ce nouveau couple en devenir, au cœur du quatrième des huit romans de Julia Quinn. La cadette du clan Featherington devra aussi affronter sa meilleure amie Eloïse Bridgerton, choquée d'apprendre que c'était elle qui propageait les potins sous la plume de Lady Whistledown.

L’amour a donné des ailes aux tourtereaux et leur a surtout offert un nouveau look, à en croire les premières images de la saison 3 que Nicola Coughlan, l’interprète de Penelope, promet "scandaleuse, magique et romantique". La série accueillera trois nouveaux personnages masculins qui devraient jouer des coudes pour s’attirer les faveurs de la jeune femme. Mais là encore, il va falloir attendre… La bande-annonce semble bien partie pour rester secrète au moins jusqu’en 2024. Les plus impatients ont encore cinq mois pour (re)découvrir La reine Charlotte, la touchante et lumineuse genèse consacrée à la souveraine amatrice de perruques folles et de potins en tous genres. Ou pour relancer les deux premières saisons, portées par deux couples très différents.