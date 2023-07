"Stranger Things" : en attendant la dernière saison, la série se décline au théâtre

Stranger Things va faire un saut dans le temps. Et sur les planches. Le 17 novembre prochain, The First Shadow débarquera au Phoenix Theatre de Londres. Présentée comme un préquel de la série à succès de Netflix, cette pièce de théâtre nous plongera à Hawkins en 1959, soit 24 ans après les faits relatés dans la série. Co-écrite par les frères Duffer, la pièce sera mise en scène par Stephen Daldry (Billy Elliot). On y croisera des personnages-clés de la fiction, comme Jim Hopper, Joyce Maldonado et Henry Creel.

Alors que la billetterie vient d'ouvrir, Netflix a publié une première bande-annonce de ce qui attend les fans. Si la vidéo ne dévoile aucune image inédite, elle se conclut sur un message pour le moins intriguant : "Le début de Stranger Things détient peut-être la clef de ce qui va se passer dans la suite".