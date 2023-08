"And Just Like That...", la suite de "Sex and the City" renouvelée pour une saison 3

Carrie et ses amies ne sont pas prêtes à faire leurs adieux. Alors que Max diffusera le dernier épisode de la saison 2 de And Just Like That... ce jeudi 24 août, la plateforme a confirmé que la suite de Sex and the City sera bel et bien de retour pour une troisième saison. "Nous sommes ravis de passer plus de temps dans l'univers de 'Sex And The City' pour raconter de nouvelles histoires sur la vie de ces personnages attachants et ambitieux interprétés par ces acteurs incroyables", a déclaré Michael Patrick King, le producteur exécutif et showrunner, comme le rapporte Variety.