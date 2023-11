"Tout va bien" avec Virginie Efira et Sara Giraudeau : une famille bousculée par la maladie sur Disney+

Mais au milieu de ce groupe d’acteurs incroyables, il y en a une qui brille sans doute plus que les autres malgré son jeune âge. Un regard très adulte, entre compassion et tristesse, qui vous transperce immédiatement. Camille de Castelnau a auditionné "peut-être 200 fillettes" avant de choisir Angèle Roméo pour le rôle de Rose dont c'est le tout premier rôle.

"On l’a vue avec Xavier Legrand (l'un des réalisateurs de la série, ndlr), qui avait déjà tourné avec des enfants dans Jusqu’à la garde. Angèle est arrivée très réservée. On s’est demandé si elle ne manquait pas de confiance en elle. Elle est d’une authenticité folle. On l’a fait revenir et on a vu que quand elle jouait, elle se libérait", se souvient la créatrice. "C’était aussi vraiment son désir de jouer, pas celui de ses parents", insiste-t-elle. La fillette a tellement aimé l’expérience qu’elle "n’attend qu’une chose, c’est qu’il y ait une saison 2". Une suite qui n’est pour l’instant pas au programme.