"Oussekine" sur Disney+ : une série poignante qui redonne sa voix à "une génération oubliée"

Le hasard veut qu’une semaine après la sortie d’Oussekine sur Disney+, s’ouvrira le Festival de Cannes où sera présenté le prochain film de Rachid Bouchared sur le même thème. "C’est une très bonne nouvelle qu’une fiction dans un autre format parle de la trajectoire de Malik Oussekine. Plus le nom résonnera, plus l’histoire sera racontée et plus le travail sera fait. On est ensemble", s’enthousiasme Antoine Chevrollier. Nos Frangins s’intéressera aussi à l’histoire d’Abdel Benyahia, tué par un policier cette même nuit du 5 décembre 1986, d’une balle dans le dos à Pantin. Dans la série, le ministre à la Sécurité Robert Pandraud demande à rapidement étouffer cette affaire dont les médias n’ont pas encore eu écho. Mais trois décennies après les faits, le silence forcé n’est plus une option. Et c’est la fiction qui vient demander des comptes.