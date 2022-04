Alessandra Sublet arrête l'animation pour se consacrer à la comédie

L'animation, c'est fini pour elle. Dans une interview accordée au Parisien, jeudi 7 avril, Alessandra Sublet a annoncé qu'elle quittait les plateaux de télévision pour se consacrer pleinement à la comédie. "Je quitte mon costume d'animatrice télé. À TF1 ça ne les a pas tant surpris que ça", admet Alessandra Sublet qui, à 45 ans, avait envie de changement. “Quand je fais un choix, c’est qu’il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d’avis”, explique celle que l'on peut voir en ce moment dans le jury de "Mask Singer" le vendredi sur TF1.

"À la fin de M6, on m’a dit que j’étais complètement folle de partir. Pareil après ma dernière année de 'C à vous'. Plus on me traite de folle, mieux je me porte", s'amuse celle qui a été aux manettes de "C'est Canteloup", des "Duos Mystères" ou encore du "Grand concours des animateurs". Elle admet également que la comédie n'est pas "un rêve de gosse", mais "nouveau défi" qui s’est manifesté sur le tard.