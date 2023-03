Les héroïnes de "Signé Cat’s Eyes" bientôt en chair et en os sur TF1

Invité ce jeudi du Festival Séries Mania à Lille, le nouveau patron de TF1 Rodolphe Belmer a annoncé que la chaîne préparait une série inspirée de Signé Cat’s Eyes, le dessin animé japonais diffusé sur France 3 dans les années 1980. L’intégralité des deux saisons est actuellement disponible sur MYTF1.

Tiré du manga éponyme de Tsukasa Hōjō, le créateur de Nicky Larson, Signé Cat’s Eyes raconte l’histoire de trois sœurs, Sylia, Tam et Alexia, serveuses dans un café le jour et cambrioleuses la nuit, en quête de tableaux ayant appartenu à leur père disparu sans laisser de traces. Mélange d’ action et de comédie, histoires de famille et grand spectacle… Tous les ingrédients d’une nouvelle saga à succès. Ne reste plus qu'à trouver les héroïnes !