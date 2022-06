Chris Pratt ("The Terminal List") : "Pour mon personnage, la justice se rend par le sang"

Les deux hommes se sont associés pour monter la série. Producteur exécutif pour la deuxième fois après le film The Tomorrow War, Chris Pratt a supervisé le projet du casting aux aspects de post-production une fois le tournage fini. "Je n’avais jamais rien fait de tel en vingt ans de carrière. Je me présente toujours pour les semaines de répétition, je me tiens en place et un an et demi après, je découvre le résultat et je me dis : 'Wow, j’ai vraiment fait ce film !'", lâche-t-il en riant. À l’écran, il joue les gros bras qui tire à tout bout de champ dans une série bourrée d’action, souvent prévisible mais toujours haletante qui plaira aux amateurs du genre. Sans que l’on sache vraiment ce qui se joue dans la tête de son personnage au départ.