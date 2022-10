Cécile Bois, mère de famille manipulée dans "Addict", le nouveau thriller psychologique de TF1

On le sait, les apparences sont souvent trompeuses. Quand Élodie (Cécile Bois), une prof de sport, et son mari Yvan (Medi Sadoun), un vendeur de piscines, emménagent dans une charmante maison avec jardin, ils espèrent donner un nouveau souffle à leur couple et un meilleur équilibre à leurs ados, Achille et Chloé, une fille un peu fragile. Rapidement, ils font la connaissance de Bruno (Sagamore Stévenin), leur voisin très sympa et extrêmement prévenant.

Sous le charme, Élodie ne se doute pas un instant qu'elle s'apprête à mettre le doigt dans un engrenage dont personne ne sortira indemne. Car Bruno est en réalité un sobre manipulateur qui compte bien détruire cette famille en apparence parfaite…