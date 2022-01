"Grey’s Anatomy" : la saison consacrée au Covid-19 démarre enfin sur TF1

En plein tournage de la saison 17, Chandra Wilson nous confiait que ces épisodes étaient "ceux qui se rapprochaient le plus" de ce que vit le monde actuellement. L’interprète de Miranda Bailey louait "l’honnêteté" de Grey’s Anatomy dans laquelle elle joue depuis le tout premier épisode. "La pandémie n’a fait qu’accroître ce que je pense des médecins ! On leur apprend à être prêts. Mais c’est impossible d’imaginer un scénario où vous êtes mobilisable 24 heures sur 24 pour sauver des vies ! Cette pandémie teste vraiment les limites humaines de ces professionnels de la santé. C’est un honneur pour nous de mettre en valeur leurs vies et de souligner cette lutte, parce qu'ils sont vraiment les héros de cette pandémie", insistait-elle.