Marc Lavoine, psy dans "I3P" : "J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'occupent des autres"

Connaissiez-vous l'existence de l'I3P ?

Non, et je suis très heureux d'avoir découvert que la police et les soignants travaillaient ensemble pour récupérer les personnes qui ne vont pas bien dans les rues. Je pense que ça va rassurer les gens, car tout le monde peut décrocher. Ça peut aller très vite, surtout aujourd'hui avec les problèmes d'argent dans la société. J'ai beaucoup de respect et de reconnaissance pour tous ces gens qui s'occupent des autres, de nos enfants dans les écoles, de nos parents ou grands-parents dans les maisons de fin de vie. D'ailleurs, on retrouve 70 % de femmes dans ces institutions qui sont chères à mon cœur.