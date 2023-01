Hélène de Fougerolles : "J'ai beaucoup joué les jolies, il était temps de passer à autre chose"

Comment va votre fille Shana, 19 ans, dont vous avez évoqué l'autisme ?

Elle va bien. On vit dans le Sud et je lui ai trouvé une structure extraordinaire qui s'occupe d'elle. On est en train de monter la Maison de Shana, un lieu de vie spécialisé en partenariat avec les Maisons de Vincent. Ça devrait ouvrir en mars 2023. Depuis que j'ai sorti mon livre, ça va tellement mieux. J'arrive enfin à en parler. Avant, c'était passionnel, vraiment difficile. Mais je ne défends pas cette cause, ça ne m'intéresse pas de monter au créneau. Je suis juste une maman qui s'est libérée de sa souffrance.

Vous allez succéder à Mathilde Seigner et Natacha Lindinger dans la série Sam. Heureuse ?

Oui, je suis vraiment heureuse ! J'avais au départ ce snobisme de me dire que je voulais créer ma propre série (elle rit). Et puis finalement, ce rôle est génial. Il a déjà été incarné par deux comédiennes, mais je me sens totalement à ma place de le reprendre. Ça va être gai, car Sam, elle déménage, elle est rock and roll et transgressive. Et moi, j'aime bien quand ça déborde.