"That '90s Show" sur Netflix : la suite de "That '70s Show" n’a pas le grain de folie de son modèle

Ils ont fait rire le public pendant 8 saisons. Et il y avait de quoi faire avec les trublions qui composaient cette bande d’adolescents totalement déjantés, aussi agaçants qu’attachants. Lancée sur la chaîne CBS en 1998, That '70s Show entraînait le téléspectateur dans le quotidien en apparence plutôt tranquille d’Éric, Donna, Kelso, Jackie, Hyde et Fez dans une petite ville du Wisconsin, État rural du Midwest américain, dans les années 1970.

La comédie aux épisodes de 22 minutes a lancé les carrières de son jeune casting, d’Ashton Kutcher à Mila Kunis – aujourd’hui mariés et parents de deux enfants -, en passant par Laura Prepon (Orange is the new black) et Topher Grace (Spider-Man 3).