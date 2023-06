Moins de striptease, plus de galères : la bande de "The Full Monty" se reforme sur Disney+

Sorti en 1997, The Full Monty récolte près de 260 millions de dollars au box-office mondial. En France, ils sont près de 3,5 millions de curieux à se ruer dans les salles. Le phénomène se déclinera en comédie musicale à Broadway et en pièce de théâtre. Plus de deux décennies plus tard, le gang de Sheffield revient avec une suite concoctée par Simon Beaufoy, scénariste et réalisateur du film original. "Il a été approché à plusieurs reprises pendant des années mais il n’était pas intéressé. Moi non plus pour être honnête. Il m’a recontacté il y a deux ans pour me demander si je serais intéressé par une série en huit épisodes qui parlerait de l’état de la vie des personnages et de celui du pays. J’ai trouvé que c’était une bonne idée", nous explique Robert Carlyle lors d’une table ronde virtuelle.