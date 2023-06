"The Idol" : cette star de la K-pop vole la vedette à Lily-Rose Depp

Après avoir été dévoilé au Festival de Cannes le mois dernier, le premier épisode de The Idol, la nouvelle série de Sam Levinson, est disponible en France sur Prime Vidéo depuis ce lundi 5 juin. Si vous avez manqué le début, Lily-Rose Depp incarne Jocelyn, une pop star borderline qui tombe sous le charme – et dans les griffes ? – de Tedros, un patron de night-club interprété par The Weeknd, co-créateur de cette fiction sur les coulisses du showbiz.

Pour ses débuts d’acteur, le chanteur canadien n’est pas épargné par la critique. Risible, voire franchement caricatural… L’interprète de "Blinding Lights" prend cher dans la presse comme sur les réseaux sociaux, contrairement à sa jeune partenaire, plutôt convaincante dans un rôle à la frontière entre Britney Spears et Miley Cyrus. Reste que depuis la diffusion du premier épisode, c’est une autre chanteuse qui est en train de lui voler la vedette.