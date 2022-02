VIDÉO - Niels Schneider, espion novice dans la série "Totems" : "J’ai ressenti l’adrénaline !"

"J’avais vraiment l’impression de faire du cinéma. Du grand cinéma !", confie Niels Schneider à TF1Info. "Il y avait une ampleur dans les décors, dans les figurants, dans les costumes. Ils ont vraiment mis les moyens. C’était fou. Quand j’ai lu le scénario, je n’arrêtais pas de me dire : ‘c’est pas possible de faire ça en France !’". Et pourtant si.

Hyper rythmée, trouvant le juste équilibre entre suspense psychologique et action pure, Totems n’a absolument rien à envier aux fictions hollywoodiennes, au contraire. Mais si chaque épisode se conclut par une touche poétique – et le cliffhanger de rigueur - c’est une vision plus proche de la réalité historique qui est proposée aux spectateurs.