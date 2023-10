"Upload" : la pépite de Prime Video revient en force avec une réjouissante saison 3

Créée par Greg Daniels, déjà derrière les succès de The Office US et Parks and Recreation, Upload imagine un futur pas si lointain où la vie se prolonge après la mort grâce à une technologie de pointe. À condition d’en avoir les moyens. Les plus riches ont la possibilité de se télécharger dans un monde virtuel une fois leur dernière heure arrivée. Plus ils paient, plus leur nouveau quotidien est agréable. Parmi ces êtres digitaux ? Nathan, golden boy séducteur qui finit par s’éprendre de Nora, la brillante spécialiste en informatique – bien vivante elle - chargée de l’aider à distance dans sa nouvelle vie.