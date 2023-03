"X-Files" : la série de retour avec un casting issu de la diversité ?

Hollywood n’en finit plus de "rebooter" ses séries à succès. Et le prochain projet de ce type risque de faire beaucoup parler. Chris Carter, le créateur de "X-Files", vient de révéler que les aventures des agents Mulder et Scully allaient faire l’objet d’une nouvelle version confiée à Ryan Coogler, le réalisateur de Creed et Black Panther.

"Je viens juste de parler avec ce jeune homme, Ryan Coogler, qui va relancer X-Fils avec un casting issu de la diversité. Il a du pain sur la planche car on a couvert pas mal de terrain", a déclaré le sexagénaire au podcast On the Coast, sans donner plus de précisions. Mais c'est déjà beaucoup !