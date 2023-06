"Cat's eyes", "Panda", "Brocéliande"… Les fictions françaises à ne pas manquer à la rentrée sur TF1

C'est l'une des plus attendues de la saison prochaine. TF1 proposera une série en chair et en os adaptée de Cat's Eyes, le dessin animé japonais culte des années 1980, en collaboration avec Prime Video. Réalisée par Alexandre Laurent (Le Bazar de la Charité, Les Combattantes), la fiction de 8 x 52' racontera les aventures des trois sœurs Chamade, Alexia, Tam et Sylia, qui se retrouvent à Paris après des années de séparation.

Au même moment, une œuvre ayant appartenu à leur père, disparu dix ans plus tôt dans l’incendie de sa galerie d’art, resurgit lors d’une exposition à la Tour Eiffel. Les sœurs décident alors de prendre tous les risques pour la dérober... Au casting, on retrouvera Camille Lou (Le Bazar de la Charité), Constance Labbé (Balthazar) et Claire Romain (Ici tout commence). Le tournage débutera à l'automne prochain.