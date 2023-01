"And just like that…" : Aidan est bien de retour aux côtés de Carrie, la preuve

Le malentendu a semble-t-il été dissipé et a mené aux retrouvailles les plus improbables du petit écran. Les moins attendues aussi ? Car l’idée de voir Aidan retomber dans les bras de celle qui lui a brisé le cœur ne nous réjouit guère. Celle de le voir apparaître en même temps dans une autre série nous donne en revanche le sourire. Avant d’être au générique de And just like that…, John Corbett sera le petit ami de Hilary Duff dans la saison 2 de How I Met Your Father, dans laquelle son personnage Sophie raconte à son fils comment elle a rencontré son père. La Sophie du futur, qui fait office de narratrice, est elle jouée par… Kim Cattrall, la flamboyante Samantha de Sex and the City qui a refusé de reprendre son rôle dans la suite. C’est sans doute ça, le multiverse.